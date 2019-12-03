اونلاين | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش السيتي اونلاين LIVE - Manchester City

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تابع لايف مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وبحتل مانشستر سيتي حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب جدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة.

ولعب الفريق حتى الآن 14 مباراة، حقق الفوز في 9، وتعادل في 2، وخسر في 3.

الان بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

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مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، بينما فريق بيرنلي يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ولعب فريق بيرنلي 14 مباراة، انتصر في 5، وتعادل في 3، وخسر في 6.

الان بي ان سبورت مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر اليوم الثلاثاء 3-12-2019 اون لاين الدوري الإنجليزي الممتاز

مشاهدة مباراة بيرنلي ضد مانشستر سيتي بث مباشر اليوم 3-12-2019 في الدورى الانجليزى، وسيحاول مانشستر سيتي أن يحسم الأمور مبكراً للغاية، حتى لا يفقد المزيد من النقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.