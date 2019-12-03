اونلاين | يلا شوت Liverpool مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون بث مباشر Matchday Live كورة لايف رابط ماتش ليفربول SALAH (هدف صلاح)

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يستضيف ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي إيفرتون في دربي "ميرسيسايد" رقم "234". وتكتسي مباريات الدربي أهمية كبيرة بين الفريقين وإن كانت الكلمة الطولى لليفربول إذ أن ايفرتون لم يذق طعم الفوز في "أنفيلد" سوى مرة واحدة في الأعوام الـ19 الأخيرة وكانت في أيلول/سبتمبر 1999 (1-صفر)، كما لم يحقق سوى 6 انتصارات في المواجهات الـ51 الأخيرة مع ليفربول (على أرضه وخارجها).

ويتعرض البرتغالي ماركو سيلفا مدرب إيفرتون لضغط كبير بعد النتائج السيئة التي جعلت فريقه مهددا بالهبوط، وقال كلوب في مؤتمره الصحفي عشية المباراة "بالطبع لدي تعاطف معه (سيلفا) لأنني أعرف مدى صعوبة حياة المدرب. لكن آخر ما يحتاج إليه ماركو الآن هو أن أشعر بالأسف تجاهه - لا اشعر. لكنني إلى جانبه حقا لأنني أعلم عن هذه الوظيفة".

وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، يدرس عدم إشراك محمد صلاح أساسيا أمام إيفرتون غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

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وتحوم الشكوك بشأن جاهزية "الفرعون" الكاملة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الكاحل.

وأشارت الصحيفة المقربة من النادي الأحمر، إلى أن صلاح ظهر متأثرا بالإصابة أمام برايتون في المباراة الماضية، والتي انتهت بفوز فريقه 2-1، ما أجبر كلوب على تبديله في الدقيقة 68.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، متفوقا بفارق 8 نقاط على ليستر سيتي أقرب منافسي، و11 نقطة على مانشستر سيتي بطل المسابقة خلال الموسمين الماضيين.