اونلاين | «كورة ستار SALAH» مشاهدة مباراة ليفريول وايفرتون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت PLUS LIVERPOOL ليفربول beIN SPORT يوتيوب

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يلا شوت مشاهدة مباراة إيفرتون ضد ليفربول LIVERPOOL SALAH يستضيف نادي ليفربول نظيره إيفرتون، بعد غد الأحد، 10-12-2017 على ملعب الانفيد في الساعة الرابعة والربع عصرا خلال منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري الإنجليزي. وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية عن إذاعتها لهذا اللقاء علي قناة بين سبورت الرياضية 2 HD.

كشف جوردن هندرسون عن استمرار حالة العمل المعتاد من جانب الفريق، استعداداً لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

ويحل الجيران ضيوفاً على ملعب آنفيلد في المباراة رقم 234 بين الفريقين، مساء الأربعاء.

وخلال مواسمه الثمانية مع الريدز، شهد هندرسون 13 مباراة ضد التوفيز، ولهذا هو يتفهم لماذا يجب التعامل معها مثل أي مباراة أخرى.

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وقال القائد لموقع ليفربول: "هي مباراة من الرائع المشاركة فيها. هو ديربي كبير للغاية وعاطفي للغاية. هي مباراة كبيرة لكلا الفريقين، ونحن نتطلع إليها ونرغب في المشاركة بها وعلى استعداد لتقديم كل شيء لحسمها".

"الأمر يتعلق بالتركيز وما هو مهم. هي مباراة أخرى نريد حسمها لصالحنا. بالطبع هي مواجهة ديربي سيكون حولها المزيد من الضجيج والاهتمام الإعلامي. بالنسبة لنا الأمر يتعلق بالعمل المعتاد وتقديم أفضل ما لدينا".

"كل فريق يأتي إلى آنفيلد يرغب في إزعاجنا ويبذل كل ما بوسعه من أجل هذا. أنا متأكد أن هذا ما سيقوم به إيفرتون. هم بالطبع ليسوا في أفضل حالاتهم، لكن في مواجهات الديربي يمكن لأي شيء أن يحدث، وأنا متأكد أنهم سيكونون على استعداد لتقديم كل شيء أمامنا".

وعن مشاركة أدريان في ظل تعرض أليسون بيكر للإيقاف، أضاف هندرسون: "كلما شارك أدري يتألق. هو يظهر بحالة جيدة في التدريب، لذلك أتمنى أن يواصل التألق حينما يشارك. لقد أثبت قدرته على القيام بعمل جيد منذ قدومه".

"من المهم أن يكون الجميع مستعدين. لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين. أظهرنا أننا لدينا تشكيلة جيدة، وأنا متأكد من أننا سنعتمد على الجميع من الآن وحتى نهاية الموسم".

مواجهة إيفرتون ستكون انطلاقة لفترة مكثفة خلال شهر ديسمبر تشهد خوض الفريق لتسع مباريات، لكن هذا ما يتطلع له هندرسون ورفاقه.