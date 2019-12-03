اونلاين | يلا شووت ElAhly مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر KORA LIVE يوتيوب رابط بين سبورت يوتيوب ماتش الاهلي

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يقدم الوفد خدمة مشاهدة مباراة الاهلي وبني سويف بث مباشر ، حيث تقام الليلة مباراة الأهلي وبني سويف، في إطار دور الـ32 من كأس مصر، حيث يستضيف اللقاء ستاد القاهرة.

وتنطلق مباراة الأهلي ضد بني سويف، في السابعة والنصف

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مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وسيتولى تحكيم المباراة محمد عباس قابيل، ويعاونه شريف التباع مساعد أول، وعمر فتحي مساعد ثانٍ، وسيكون أحمد العدوي حكما رابعا للقاء.

ويتوجب أن تنتهي مباراة الأهلي وبني سويف بفوز أحد الفريقين، وسيلتقي الفائز من تلك المباراة في دور الـ16 مع المنتصر من مواجهة إنبي والترسانة، المقرر إقامتها في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد بني سويف، عبر قناتي تايم سبورتس وأون سبورت، حيث يسبق المباراة استديو تحليلي بالقناتين للحديث عن المباراة وتحليلها بشكل فني.