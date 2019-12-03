رياضة | أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القجم بالنادي الأهلي، على أهمية الفوز الذي حققه فريقه في مباراة اليوم أمام بني سويف والتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أداء الأهلي في الشوط الثاني كان جيدًا للغاية ونجحنا في إحراز ثلاثة أهداف، وبالتالي حسمنا النتيجة لصالحنا".

وتابع :"خضنا مباراة اليوم بعدما جئنا من تونس عقب خوض مباراة صعبة أمام النجم الساحلي، وقمنا اليوم بإشراك عدد من اللاعبين في المباراة".

وواصل :"خشنيا من خسارة أي لاعب في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني، وبالتالي قمنا بعملية التدوير".

Advertisements

وزاد :"الانسجام في الشوط الأول كان غائبا لأننا دفعنا بعدد كبير من العناصر التي لا تشارك في الفترة الأخيرة".

وأشار :"مروان محسن يؤدي بشكل جيد للغاية مثل بقية زملائه ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة".

وأردف :"لا أحب التعليقات الفنية على فريقي، لأني أقوم بإعداد اللاعبين في نفس التوقيت لمباراتين في وقت واحد".

وأتم حديثه :"أنا معجب جدا باستاد القاهرة وبالملعب، وسأكون سعيدًا لو خضنا جميع المباريات عليه".