رياضة | أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من فايلر بعد فوز الأهلي على بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف فايلر في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"أداء الأهلي في الشوط الثاني كان جيدًا للغاية ونجحنا في إحراز ثلاثة أهداف، وبالتالي حسمنا النتيجة لصالحنا".
وتابع :"خضنا مباراة اليوم بعدما جئنا من تونس عقب خوض مباراة صعبة أمام النجم الساحلي، وقمنا اليوم بإشراك عدد من اللاعبين في المباراة".
وواصل :"خشنيا من خسارة أي لاعب في المباراة المقبلة أمام الهلال السوداني، وبالتالي قمنا بعملية التدوير".
وزاد :"الانسجام في الشوط الأول كان غائبا لأننا دفعنا بعدد كبير من العناصر التي لا تشارك في الفترة الأخيرة".
وأشار :"مروان محسن يؤدي بشكل جيد للغاية مثل بقية زملائه ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة".
وأردف :"لا أحب التعليقات الفنية على فريقي، لأني أقوم بإعداد اللاعبين في نفس التوقيت لمباراتين في وقت واحد".
وأتم حديثه :"أنا معجب جدا باستاد القاهرة وبالملعب، وسأكون سعيدًا لو خضنا جميع المباريات عليه".