رياضة | الأهلي يهزم بني سويف بثلاثية ويتأهل لدور الستة عشر من كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يهزم بني سويف بثلاثية ويتأهل لدور الستة عشر من كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الأهلي لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر عقب فوزه على بني سويف أحد أندية الدرجة الثانية بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات دور الـ32 من البطولة.

وسجل ثلاثية الأهلي كلًا من من وليد أزارو في الدقيقتين 67، 92 وأحمد الشيخ في الدقيقة 69 ، فيما سجل أحمد عبد الرازق هدف بني سويف في الدقيقة 88.

الشوط الأول

لم يهاب بني سويف الموقف وباغت الأهلي في أول الدقائق عن طريق كريم أشرف ومصطفى صلاح حيث شكلا خطورة على مرمى شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر لكنه نجح في التعامل مع الكرات التي وصلت له.

بداية الخطورة للنادي الأهلي في هذا اللقاء كانت في الدقيقة 15 عندما سدد المالي أليو ديانج تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء بني سويف لكن علي محفوظ حارس مرمى بني سويف تصدى لها ببراعة لتصل إلى محمود وحيد والذي مرر كرة عرضية على رأس وليد سليمان ليسددها أعلى عارضة الضيوف.

وفي الدقيقة 23 مرر عمار حمدي كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وصلت إلى حسين الشحات الذي سدد الكرة في الزاوية اليسرى لمحفوظ حارس مرمى بني سويف لكنها مرت بقليل وتضيع فرصة على الفريق الأحمر لإحراز الهدف الأول.

وتلقى مصطفى صلاح "بيلية" تمريرة بينية متقنة في ظهر دفاعات الأهلي في الدقيقة 29 ليراوغ ياسر إبراهيم ويسدد الكرة لكنها مرت بعيدة عن القائم الأيسر لشريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر.

وفي الدقيقة 40 من عمر هذا الشوط وصلت الكرة إلى حسين الشحات داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الزاوية اليسرى لحارس بني سويف لكنها مرت بسلام دون أن تشكل خطورة.

ومرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الأول دون جديد على واقع النتيجة لينتهي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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الشوط الثاني

ومع انطلاق صافرة الشوط الثاني أجرى رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تغييرين دفعة واحدة حيث دفع بجيرالدو دا كوستا بدلا من وليد سليمان، وأحمد فتحي بديلًا لعمار حمدي.

وانطلق وليد أزارو من الجهة اليمنى ومرر كرة عرضية لتصل إلى أليو ديانج الذي سدد الكرة مقصية بعيدة عن مرمى بني سويف، في أول المحاولات الهجومية للفريق الأحمر في الشوط الثاني.

وعلى الرغم من السيطرة الواضحة للاعبي الأهلي على كامل أرجاء الملعب، لكن لاعبيه لم يهددوا مرمى بني سويف بأي كرة خطيرة حتى الدقيقة 64 عندما مرر وليد أزارو كرة إلى أليو ديانج على حدود منطقة جزاء بني سويف لكن تسديدة اللاعب المالي ذهبت بعيدة تمامًا عن مرمى الحارس علي محفوظ.

ومع استمرار الضغط للاعبي الأهلي نجح المغربي وليد أزارو في إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 67 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء بني سويف سكنت شباك الحارس علي محفوظ، بعدما استغل وصول الكرة له من قدم أحمد عبد الفتاح مدافع الضيوف.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني للأهلي في المباراة بعد تلقيه تمريرة رائعة من أليو ديانج في الدقيقة 69 ليرواغ مصطفى صلاح ويضع الكرة بقدمه اليمنى داخل الشباك على يسار الحارس على محفوظ.

وفي الدقيقة 74 مرر محمود وحيد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لتصل إلى أحمد الشيخ لاعب الأهلي الذي سدد الكرة أعلى عارضة حارس بني سويف ويهدر فرصة مؤكدة لتعزيز تقدم فريقه، ليقرر فايلر إجراء التغيير الثالث بإخراج حسين الشحات والدفع بمروان محسن.

بعد الهدف الثاني للأهلي، واصلت هيمنة لاعبو الفريق الأحمر على مجريات المباراة وأضاع لاعبيه أكثر من فرصة عن طريق جيرالدو دا كوستا وأحمد فتحي وياسر إبراهيم.

وفي الدقيقة 86 حصل وليد أزارو على ركلة جزاء بعد عرقلته من قبل أحمد عبد الفتاح داخل منطقة الجزاء سددها مروان محسن، لكن علي محفوظ ارتدى قفاز الإجادة ونجح في التصدي لها ليحرم الأهلي من الهدف الثالث.

وانطلق أحمد عبد الرازق لاعب بني سويف من الجهة اليسرى ويدخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة رائعة داخل شباك شريف إكرامي محرزًا هدف الضيوف الأول ومقلصًا النتيجة.

واحتسب حكم اللقاء 4 دقائق كوقت بدل من الضائع لينجح المغربي وليد أزارو في إحراز الهدف الثاني له في المباراة والثالث في للأهلي في اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع وينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويتأهل لدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

