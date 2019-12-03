رياضة | وليد أزارو يُنهي صيامه التهديفي مع الأهلي بعد 195 يومًا بهدف في شباك بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد أزارو يُنهي صيامه التهديفي مع الأهلي بعد 195 يومًا بهدف في شباك بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي في إنهاء فترة صيام طويلة عن التهديف مع المارد الأحمر، وسجل أول أهداف فريقه في شباك بني سويف في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد "القاهرة الدولي" ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي.

وجاء هدف المغربي وليد أزارو في الدقيقة 67 بعدما تهيأت الكرة له من مدافع بني سويف على حدود منطقة الجزاء ليسددها قوية لتسكن الشباك معلنة عن أول أهداف المارد الأحمر في المباراة، وعودة الماكينة المغربية المعطلة عن التهديف منذ فترة طويلة للعمل من جديد.

وليد أزارو يعود للتهديف مع الأهلي بعد 195 يومًا:

وعاد المغربي وليد أزارو للتهديف مع النادي الأهلي بعد صيام قرابة الـ7 أشهر حوالي (195 يومًا)، حيث يرجع آخر أهداف المهاجم المغربي بالقميص الأحمر إلي يوم 22 مايو 2019 في شباك فريق الإسماعيلي بالجولة الثامنة عشر من الدوري المصري الممتاز موسم 2018 – 2019، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.

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ولم يستطيع وليد أزارو تسجيل أي أهداف رفقة الأهلي في مختلف البطولات منذ هدفه في شباك الإسماعيلي في مايو الماضي، قبل أن يعود للتألق من جديد وسجل هدفًا رائعا في شباك بني سويف في مباراة اليوم.

أرقام وليد أزارو مع الأهلي:

لعب وليد أزارو 91 مباراة مع النادي الأهلي منذ إنتقاله للفريق قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ونجح في تسجيل 41 هدفًا اخرها في شباك بني سويف اليوم، بواقع 24 هدفًا بالدوري الممتاز، 13 هدفًا ببطولات إفريقيا، هدفين بكأس مصر، هدفًا بالسوبر المحلي، وهدف بالبطولة العربية.

ويعتبر موسم 2017 – 2018 الأنجح لوليد أزارو مع النادي الأهلي حيث نجح في حصد لقب هداف بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 18 هدفًا مع المارد الأحمر.