رياضة | تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد بيرنلي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر beIN HD 1

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل مانشستر سيتي الرسمي ضد بيرنلي.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبيرنلي بث مباشر beIN HD 1 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق بيرنلي في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب تيرف مور ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - اوتاميندي - فيرناندينيو - انجلينو.

خط الوسط : رودري - ديفيد سيلفا - برناردو - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج.

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خط الهجوم : جابريل جيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد بيرنلي :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على جميع حقوق البث المباشر الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في السنوات الماضية، حيث ستذاع تلك المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق بيرنلي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة وبفارق11 نقطة عن فريق ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب صاحب الصدارة في البريميرليج ويرغب في تحقيق اللقب الغائب عن خزائن الفريق لما يقارب الـ30 عاما.

وكان فريق السيتي قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي في مباراته الأخيرة بالدوري الانجليزي الممتاز بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد، واحرز هدفين السيتي البلجيكي كيفين دي بروين والجزائري رياض محرز، حيث عاد لنغمة الانتصارات بعد هزيمته من فريق مانشستر سيتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الانفيلد.