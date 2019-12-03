رياضة | فرحة عارمة لاعبى دمنهور والجهاز الفنى بالفوز على دكرنس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة عارمة لاعبى دمنهور والجهاز الفنى بالفوز على دكرنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سادت حالة من السعادة داخل غرف الملابس على لاعبى فريق دمنهور ومدربهم كمال واحمدالنعناعي، بعد تحقيق الفوز خارج ملعبهم اليوم على فريق دكرنس بهدفين مقابل لا شىء، ضمن منافسات الجولة السابعة المجموعة الثالثة.

من جانبه حرص حكيم شحاتة نائب الرئيس وعصام عمار عضو مجلس ادارة دمنهور على الدخول إلي ملعب دكرنس بعد المباراة وتهنئة اللاعبين والجهاز الذي أدار هذا اللقاء بقيادة كمال فريد واحمدالنعناعي بعد نجاحهم فى تحقيق الفوز الغالى والثمين على فاركو واحتلالهم المركز الأول بترتيب جدول المجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة بالتساوي مع غزل المحلة

ووعد مجلس أدارة دمنهور اللاعبين والجهاز الفنى بصرف مكافأة الفوز علي الحمام والراتب الشهري لهم مع بداية الأسبوع المقبل تحفيزا لهم لمواصلة الانتصارات خلال اللقاءات المقبلة والاستمرار بقوة في المنافسة علي الصعود إلي دوري الأضواء والشهرة

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وكان مجلس إدارة نادى دمنهور برئاسة إيهاب عبد الله تعاقد مع خالدالقماش كمديرا فنيا للفريق الأول خلفا لأحمد ساري المدير الفنى السابق الذى رحل مؤخرا بعد الاتفاق علي القيادة الفنية لفر يق الرجاء

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لفريق دمنهور من: خالدالقماش مديرًا فنيًا، وحمدي عبدالوهاب مدرب عام وكمال فريد واحمد النعناعي مدربين ورؤوف الحوشي مديرًا للكرة، أحمد بربش مدرب حراس مرمي، وصابر النحراوى مديرًا لشئون اللاعبين، محمد عبد الستار إداريًا، نشأت أباظة طبيبًا، محمد زينهم ومحمد القيم مدلكين.

وسيقود خالد القماش نجم الاسماعيلي السابق القيادة الفنية لدمنهور بداية من مباراة فاركو الثلاثاء القادم التي ستقام علي أستاد دمنهور