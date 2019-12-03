رياضة | مفاجآت في قائمة الزمالك أمام الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في قائمة الزمالك أمام الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قائمة الابيض لمواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: حراسة المرمي: محمد أبو جبل - محمد صبحي. Advertisements خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم . خط الهجوم: عمر السعيد .

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