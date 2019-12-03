رياضة | بني سويف يفرض التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول

لم يهاب بني سويف الموقف وباغت الأهلي في أول الدقائق عن طريق كريم أشرف ومصطفى صلاح حيث شكلا خطورة على مرمى شريف إكرامي حارس الفريق الأحمر لكنه نجح في التعامل مع الكرات التي وصلت له.

بداية الخطورة للنادي الأهلي في هذا اللقاء كانت في الدقيقة 15 عندما سدد المالي أليو ديانج تصويبة قوية من على حدود منطقة جزاء بني سويف لكن علي محفوظ حارس مرمى بني سويف تصدى لها ببراعة لتصل إلى محمود وحيد والذي مرر كرة عرضية على رأس وليد سليمان ليسددها أعلى عارضة الضيوف.