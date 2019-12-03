شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا تشكيل بورنموث وكريستال بالالس في الدوري الأنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 تستأنف الليلة الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" ، حيث يستضيف كريستال بالاس نظيره بورنموث في المباراة الإفتتاحية للجولة . ويدخل صاحب الأرض والجمهور كريستا بالاس المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : جوايتا خط الدفاع : ساخو-انهولت-تومكينز-كيلي خط الوسط : كوياتي-تاونسيند-ماكارثر-زاها-ميليفوجيفتش Advertisements خط الهجوم : ايوو ويدخل بورنموث المباراة بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : رامسدالي خط الدفاع : اكي-ريكو-ميفاب-سميث خط الوسط: دانجوما-ليرما-بيلينج-ويلسون خط الهجوم : ويلسون-سولانكي

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