شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة الزمالك لمباراة الشرقية بكأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد الأربعاء. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: Advertisements محمد أبوجبل – محمد صبحي لحراسة المرمى. محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – عبدالله جمعة – حازم إمام – محمد عبدالشافي لخط الدفاع. طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد حسن – أحمد زيزو- يوسف محمود – يوسف أوباما – كريم بامبو – محمود عبدالرازق شيكابالا – – محمد عنتر – مصطفى فتحي – إمام عاشور – أشرف بن شرقي – إسلام جابر – محمد أوناجم لخط الوسط. عمر السعيد لخط الهجوم.

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