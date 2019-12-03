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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا تشكيل بورنموث وكريستال بالالس في الدوري الأنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019
تستأنف الليلة الأسبوع الخامس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" ، حيث يستضيف كريستال بالاس نظيره بورنموث في المباراة الإفتتاحية للجولة .
ويدخل صاحب الأرض والجمهور كريستا بالاس المباراة بالتشكيل التالي :.
حراسة المرمي : جوايتا
خط الدفاع : ساخو-انهولت-تومكينز-كيلي
خط الوسط : كوياتي-تاونسيند-ماكارثر-زاها-ميليفوجيفتش
خط الهجوم : ايوو
ويدخل بورنموث المباراة بالتشكيل التالي :.
حراسة المرمي : رامسدالي
خط الدفاع : اكي-ريكو-ميفاب-سميث
خط الوسط: دانجوما-ليرما-بيلينج-ويلسون
خط الهجوم : ويلسون-سولانكي
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