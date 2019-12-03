بالأرقام .. نجوم الهلال السعودي كلمة السر في صعود الخُضر لنصف نهائي خليجي 24 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تمكن المنتخب السعودي من العودة من خسارة الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" إلى الفوز بالجولتين الثانية والثالثة ومن ثم التأهل إلى الدور نصف النهائي ، حيث كان نجوم الهلال السعودي كلمة السر في صعود الخُضر .



موعد مباراة المنتخب السعودي في نصف نهائى خليجي 24

وضرب المنتخب السعودي موعدا مع نظيره القطري في دور نصف نهائي كأس الخليج العربي "خليجي 24" على ملعب لخويا الرياضي يوم الخميس القادم والموافق 5 ديسمبر في تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:00 بتوقيت أبو ظبي.

نجوم الهلال السعودي كلمة السر في صعود الخُضر

وغاب كلا من "سلمان الفرج وهتان باهبري ونواف العابد وسالم الدوسري وياسر الشهراني ومحمد البريك" من لاعبي الهلال السعودي الدوليين عن مواجهة المنتخب السعودي الأولى أمام الكويت حيث تلقى الخضر هزيمة قاسية بثلاثية مقابل هدف قبل أن يعود نجوم الزعيم في الجولتين الثانية والثالثة ويساهموا في صعود الخُضر لنصف نهائي كأس الخليج العربي ، ويستعرض موقع السعودية نيوز فيما يلي ما قدمة لاعبو الهلال مع المنتخب السعودي في خليجي 24 .

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المنتخب السعودي ثاني أقوى خط هجوم في خليجي 24 بفضل البريكان وباهبري

تمكن المنتخب السعودي من تسجيل ثاني أكبر عدد من الأهداف طوال مرحلة دور المجموعات بعد المنتخب القطري ، حيث سجل نجوم الأخضر 6 أهداف.

ويتصدر الثنائي فراس البريكان وهتان باهبري لاعب الهلال السعودي هدافي الأخضر برصيد هدفين لكل منهما، حيث سجلا ثلثي أهداف المنتخب، كما أحرز عبدالله الحمدان هدفا وكذلك محمد خبراني.

نجم الهلال السعودي الاكثر صناعة للأهداف

أما على مستوى صناعة الأهداف فتصدر نواف العابد نجم فريق الهلال السعودي قائمة الأكثر صنعا للأهداف بعدما صنع 3 أهداف لزملائه حيث ساهم في نصف عدد أهداف منتخب بلاده، أما الأهداف الثلاثة الأخرى صنعها سالم الدوسري وسلمان الفرج من لاعبي الهلال وفراس البريكان.

أهداف المنتخب تساهم في صدارة المجموعة الثانية

وساهمت تلك الأهداف في تصدر الأخضر السعودي ترتيب المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي حيث حصد السعوديين النقاط الست وتفادى الخضر توديع البطولة بعد البداية السيئة بالخسارة على يد الكويت في افتتاح مباريات البطولة بثلاثة أهداف لهدف، لكن عزيمة الصقور جعلتهم يحققوا الفوز في الجولتين الثانية والثالثة على البحرين بهدفين دون رد وأمام عمان بنتيجة 3-1.