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جدة - عمرو شويل "كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

يواجه النادي الأهلي فريق بني سويف في السابعة والنصف من مساء اليوم الاثنين على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

ويبحث الأهلي عن الانتصار والتواجد في الدور المقبل من البطولة، خاصة أن الكافة تميل بشكل كبير تجاه النادي الأهلي.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، ويحاول الفريق الأحمر أن يتوج بأكثر من بطولة وهم الدوري، وكاس مصر، ودوري أبطال أفريقيا.

ويسير فايلر مع الأهلي بخطوات ثابته للغاية، خاصة منذ الفوز على الزمالك في مباراة السوبر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، حيث كان آخر مرة توج فيها الفريق الأحمر بلقب كاس مصر عام 2017 بعد الانتصار على المصري.

وأحرز أحمد فتحي هدف التتويج للقلعة الحمراء بالدقيقة الأخيرة من المباراة.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر اليوم 3-12-2019 فى كاس مصر، يمتلك الأهلي العديد من اللاعبين المميزين للغاية الذين يستطيعون أن ينهون مثل هذه المباريات بشكل مبكر للغاية.

"كورة لايف" KORA LIVE مشاهدة مباراة الأهلي وبني سويف بث مباشر yalla shoot مشاهدة ماتش الأهلي وبني سويف اليوم بدون تقطيع H

بينما فريق بني سويف سيبحث عن الخروج بأقل الخسائر أو الوصول بالمباراة لركلات الحظ الترجيحية.