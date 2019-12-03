شكرا لقرائتكم بيراميدز يبدأ الاستعداد لمواجهة النجوم فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ فريق بيراميدز بقيادة الفرنسى سبستيان ديسابر الاستعداد لمواجهة النجوم بدور الـ 32 لكأس مصر والمقرر لها الخميس المقبل على استاد الدفاع الجوى، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبون أمس الاثنين.

ووصلت بعثة بيراميدز إلى القاهرة أمس الإثنين بعد العودة من نيجيريا والفوز على إينوجو رينجرز بنتيجة 3/1 بالجولة الأولى من المجموعة للنسخة السابعة عشر للبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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وكانت قرعة دور المجموعات بالبطولة قد أوقعت بيراميدز فى المجموعة الأولى، والتى تضم بجانبه المصرى البورسعيدى ونواذيبو إف سى الموريتانى، بالإضافة إلى إينوجو رينجرز من نيجيريا.

وواصل عبد الله السعيد قائد الفريق التدريبات التأهيلية للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بشرخ فى عظمة الفخذ اليمنى خلال تواجده فى معسكر الفريق الذى أقيم بمراكش قبل استئناف مسابقة الدورى.