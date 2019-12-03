شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على ستاد الإسماعيلية الفرعى استعدادا للقاء طنطا غدا لحساب مؤجلات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المحلي. المران بدأ بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى حرصوا خلالها على توزيع المهام على اللاعبين بجانب العمل على تحفيزهم لحصد الثلاث نقاط فى لقاء الغد. Advertisements شمل المران الذى حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية أبرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب اللعب فى المساحات. واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كافة اللاعبين حيث تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية.

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