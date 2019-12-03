رينيه فايلر يظهر بالزي الرسمي لأول مرة في الملاعب المصرية...

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جدة - عمرو شويل ظهر لأول مرة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بالزي الرسمي للقلعة الحمراء في البطولات المحلية. وسبق أن ظهر المدير الفني بالزي أيضاً خلال مشاركته بمباراة النجم الساحلي التونسي في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات لبطولة أفريقيا للأندية الأبطال. ويلتقي الأهلي ضد بني سويف في دور 32 من بطولة كأس مصر. Advertisements ورصدت عدسات المصورين ارتداء فايلر الزي الرسمي للجهاز الفني للفريق الكروي الأول بعدما كان يرتدى بعض التيشيرتات الخاصة بالفريق في المباريات الماضية. وانتهى الشوط الأول من مباراة الفريقين الأهلي ضد بني سويف بالتعادل السلبي في المواجهة التي يستضيفها ملعب استاد القاهرة الدولي.

مباراة الاهلي وبني سويف

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