شكرا لقرائتكم الشيشينى يعلن قائمة الزمالك لمباراة الشرقية واستبعاد مصطفى محمد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الجهاز الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن قائمة الفريق المقررة لها مواجهة فريق الشرقية في الدور الـ 32 لكأس مصر والمقررة إقامتها مساء غد الأربعاء. وجاءت القائمة مكونة من اللاعبين: محمد أبو جبل - محمد صبحي لحراسة المرمى. محمد عبدالغني - محمد عبدالسلام - عبدالله جمعة - حازم إمام - محمد عبدالشافي لخط الدفاع. Advertisements طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو- يوسف محمود - يوسف أوباما - كريم بامبو - محمود عبدالرازق شيكابالا - محمد عنتر - مصطفى فتحي - إمام عاشور - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - محمد أوناجم لخط الوسط. عمر السعيد لخط الهجوم. واستبعد الجهاز الفنى لزمالك مصطفى محمد من القائمة.

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