شكرا لقرائتكم الجهاز الفنى الجديد للترسانة يبدأ عمله تحت قيادة محمد صلاح... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ الجهاز الفنى الجديد للترسانة بقيادة محمد صلاح، المدير الفنى مهمته مع فريق الشواكيش بعد موافقة مجلس إدارة النادى برئاسة طارق سعيد على أعضاء الجهاز المعاون الذين طلبهم المدير الفنى الجديد.

وضم الجهاز الفنى للترسانة كلاً من

ــ محمد صلاح مديرًا فنيًا

ـ كريم شحاتة مديرًا للكرة

ــ سعيد عبد العزيز مدربًا عامًا

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ــ تامر عبد الحكيم مدربًا مساعدًا

ــ عبد الشافى إبراهيم مدربًا لحراس المرمى

ــ أحمد حيدر مدرب أحمال.

وكان الترسانة قد تعاقد مع محمد صلاح خلفًا لأحمد كشرى، فى عقد مدته سنة ونصف مع تحمل قيمة الشرط الجزائى لصالح نادى السويس الذى كان يدربه صلاح والبالغ 240 ألف جنيه.

وقامت إدارة الترسانة عصر اليوم بذبح عجل لفك النحس بعد سلسلة النتائج السيئة التى يحققها الشواكيش هذا الموسم وآخرها الخسارة من سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف العرب وتم توزيع اللحوم على عمال النادى بعد ذبح العجل.