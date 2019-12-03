شكرا لقرائتكم 75 دقيقة.. الأهلي يتقدم على بنى سويف بهدفين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت 75 دقيقة من مباراة فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر أمام نظيره بني سويف، وأصبحت النتيجة تقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد، اللقاء الذي يجمع الفريقين، اليوم الثلاثاء، على إستاد القاهرة الدولي في دور الـ32 لكأس مصر.

تقدم المغربي وليد ازارو جاء فى الدقيقة 67 من زمن اللقاء، قبل ان يضيف الشيخ الهدف الثانى فى الدقيقة 69.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

اللقاء بدأ بحماس واضح من الفريقين ولم يستمر فترة جس لنبض طويلاً وفاجئ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع إنطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

بعدها نشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.

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ولم يجد لاعبو الأهلى الحلول لاختراق دفاعات المنافس فى ظل تماسك خطوط بنى سويف تحت قيادة مدربه الواعد حسن موسى، والتنظيم الدفاعى الجيد واللعب على المرتدات.

ونجح ازارو فى فك لوغارتيمات اللقاء فى الدقيقة 67 ليضع الاهلى فى المقدمة، قبل ان يضيف الشيخ الهدف الثانى بعدها بدقيقتين.

وفى الشوط الثانى أجرى فايلر تبدلين بخروج وليد سليمان وعمار حمدي ونزول جيرالدو وأحمد فتحى فى محاولة لتدارك الوضع وقتل المباراة مبكرا، لكن اللعب انحصر فى وسط الملعب.

كان فايلر قد استبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، رمضان صبحي، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.

ودخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة الت اهتزت بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما يبحث المارد الأحمر عن استعاد اللقب الغائب منذ سنوات خاصة بعد خروجه من دور الـ 16 في النسخة الماضية من أقدم البطولات المصرية على يد بيراميدز وهي المباراة التي أطاخت بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.