شكرا لقرائتكم الحزم يكسب ودية بني ياس بسداسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق الحزم يوم الثلاثاء فوزاً ودياً بستة أهداف دون مقابل على بني ياس الإماراتي في معسكر الفريق المقام حالياً في الإمارات خلال فترة التوقف الحالية بدوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز السويدي كارلوس ستراندبيرغ هدفين قبل أن يضيف زميله إرنيست أسانتي الهدف الثالث من ركلة جزاء جاءت قبل نهاية الشوط الأول من المواجهة الودية.
وفي الشوط الثاني أضاف البديل منصور حمزي الهدف الرابع، قبل أن يتكفل الثنائي غلاب العنزي ومحمد الزبيدي بتسجيل الهدفين الخامس والسادس.
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