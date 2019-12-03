شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى ينهى استعداداته لمواجهة طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على استاد الإسماعيلية الفرعى استعدادا للقاء طنطا غدا لحساب مؤجلات الجولة الخامسة بمسابقة الدوري المحلي.

المران بدأ بمحاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى، حرص خلالها على توزيع المهام على اللاعبين بجانب العمل على تحفيزهم لحصد الثلاث نقاط فى لقاء الغد.

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وشمل المران، الذى حضره محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات، على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية ابرزها التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة بجانب اللعب فى المساحات.

واختتم المران بتقسيمة حماسية بمشاركة كل اللاعبين، حيث تم إيقافها عدة مرات لمنحهم التعليمات الفنية.