شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل استاد القاهرة متأخرًا 30 دقيقة قبل مواجهة بني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأخر وصول فريق الأهلى إلى استاد القاهرة لخوض مباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر بسبب الزحام.

ولم يصل فريق الأهلي إلى ملعب استاد القاهرة في الموعد المُحدد بسبب الزحام حيث تأخر عن موعد الوصول قرابة الـ30 دقيقة ووصل منذ قليل.

كان فايلر قد أعلن تشكيل الأهلي للمبارة حيث يضم التشكيل كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

واستبعد فايلرعدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، رمضان صبحي، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.