شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بني سويف يهاجم الأهلي والتعادل "سيد الموقف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي وبني سويف المقامة حاليًا باستاد القاهرة في دور الـ32 لبطولة كاس مصر وما زالت النتيجة هي التعادل السلبي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

فيما يضم تشكيل بني سويف كلاً من: علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين ولم يستمر فترة جس النبض طويلاً وفاجئ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع انطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الاهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

مع مرور الوقت ينشط أداء الفريقين لكن فريق بني سويف واصل الضغط والهجوم على حساب الأهلي بشكل واضح، ونال ديانج بطاقة صفراء للخشونة مع أحد لاعبي بني سويف.





























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