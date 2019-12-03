أزارو يقود هجوم الأهلى أمام بنى سويف وإكرامى فى حراسة المرمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة فى دور الـ32 لكأس مصر.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي ، ياسر إبراهيم ، أيمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، أحمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.
كان فايلر قد استبعد عددا كبيرا من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، رمضان صبحي ، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.
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