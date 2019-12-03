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الظهور الأول للشيشينى وأمير عبد العزيز فى مران الزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر لأول مرة سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك، وأمير عبد العزيز المدرب مع محمد أسامة طبيب الفريق، بتدريبات الفريق الكروى الأول التى أقيمت على ملعب النادي بميت عقبة، وقاد الثنائى التدريبات للمرة الأولى بعد إقالة الجهاز الفنى السابق بقيادة الصربى ميتشو.

وحرص الثنائى على الاجتماع مع اللاعبين والتعهد على مصالحة الجماهير فى الفترة المقبلة، بعد الإخفاق والخسارة من إنبى فى الدورى بنتيجة 2/1 ثم الخسارة من مازيمبى بنتيجة 3/0 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

 

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وتعاقد مجلس إدارة الزمالك مع جهاز فنى جديد لقيادة الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون ويعاونه الشيشينى وأمسر عبد العزيز وعمرو عبد السلام مدربًا للحراس.

 

 

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