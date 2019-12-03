شكرا لقرائتكم خبر عن لاكتيل وبريزينتيشن يوقعان عقد رعاية تشيرت الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت شركتا بريزينتيشن ولاكتيل عقد رعاية تيشرت "فانلة" نادي الزمالك للموسم الرياضي 2019/2020. ووقع العقد كل من غادة مدحت رئيس قطاع التسويق لمجموعة لاكتاليس حلاوة، ومن شركة بريزينتيشن، زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة. Advertisements جدير بالذكر أن لاكتيل قامت عن طريق شركة بريزينتيشن برعاية المنتخب المصري لكرة القدم خلال كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر لكرة اليد خلال كأس العالم التي أقيمت في فرنسا.

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