شوقى غريب يكشف لـ"سوبر كورة" كيف يقضى اللاعبون أوقات فراغهم فى المعسكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه منع اللاعبين من استخدام "السوشيال ميديا" عدا صور التدريب منعًا لاختراق المعسكر.
قال شوقى غريب خلال حلوله ضيفًا على موقع سوبر كورة: "عمرى ما طلبت من لاعب أن ينام مبكرًا كنت أتركهم على راحتهم لكنهم كانوا ملتزمين لأن المران كان فى السابعة صباحًا".
وتوج المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.
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