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شوقى غريب يكشف لـ"سوبر كورة" كيف يقضى اللاعبون أوقات فراغهم فى المعسكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه منع اللاعبين من استخدام "السوشيال ميديا" عدا صور التدريب منعًا لاختراق المعسكر.

قال شوقى غريب خلال حلوله ضيفًا على موقع سوبر كورة: "عمرى ما طلبت من لاعب أن ينام مبكرًا كنت أتركهم على راحتهم لكنهم كانوا ملتزمين لأن المران كان فى السابعة صباحًا".

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وتوج المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

 

لمشاهدة الفيديو عبر سوبر كورة اضغط هنا..

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