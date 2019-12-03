شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يكشف لـ"سوبر كورة" كيف يقضى اللاعبون أوقات فراغهم فى المعسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه منع اللاعبين من استخدام "السوشيال ميديا" عدا صور التدريب منعًا لاختراق المعسكر.

قال شوقى غريب خلال حلوله ضيفًا على موقع سوبر كورة: "عمرى ما طلبت من لاعب أن ينام مبكرًا كنت أتركهم على راحتهم لكنهم كانوا ملتزمين لأن المران كان فى السابعة صباحًا".

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وتوج المنتخب الأولمبى ببطولة أفريقيا تحت 23 عامًا بعد الفوز على كوت ديفوار فى المباراة النهائية والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

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