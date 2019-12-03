تعرف علي إصابات توتنهام قبل ملحمة مانشستر يونايتد غدا 

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

تستأنف الليلة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمرليج" ، الأسبوع الخامس عشر ، والمتصدر حتي الآن ليفربول بفارق ٨ نقاط عن صاحب المركز الثاني ليستر سيتي .

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وتشهد هذه الجولة قمة نارية بين مانشستر يونايتد وتوتنهام وسيكون بطلها المدرب جوزيه مورينهو الذي يعود الي ملعب اولد ترافورد من جديد ولكن اليوم مع الفريق المنافس .

إصابات توتنهام قبل الملحمة

ويعاني السبيرز توتنهام من بعض الغيابات بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة ، الحارس هوجو لوريس لايزال يعاني من إصابة علي مستوي الكوع ، الارجنتيني لاميلا (إصلبة عضلية) ، فورم إصابة في الساق بن ديفيز إصابة في الكاحل .