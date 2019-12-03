خليجي 24| إقبال جماهيري كثيف على تذاكر نصف النهائي 

الثلاثاء 3 ديسمبر 2019

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" عن الإقبال الجماهيري الكثيف على شراء تذاكر الدور نصف النهائي من البطولة الخليجية.



موعد مباريات نصف النهائي

وكان المنتخب العراقي قد تأهل برفقة المنتخب القطري عن المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي " خليجي 24" ، بينما صعد المنتخب السعودي مع شقيقه البحريني من المجموعة الثانية .

وبهذا فإن منتخب أسود الرافدين سيواجه نظيره البحرين بينما يواجه منتخب السعودية منافسه قطر وذلك في مواجهات دور نصف نهائي بطولة خليجي 24 وتقام المباراتين يوم الخميس 5 ديسمبر القادم.

اللجنة المنظمة تكشف كم مبيعات تذاكر نصف النهائي

Advertisements

وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة الخليجية عبر موقع الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أنه تم بيع حوالي 10,000 تذكرة لمباراتي نصف نهائي خليجي24 عبر الموقع الإلكتروني ومنافذ البيع الرسمية.

ترتيب المجموعة الأولى

وكان المنتخب العراقي قد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بعد تعادل مع نظيره اليمني سلبياً في ختام الدور الأول من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين وجاء جدول ترتيب المجموعة الأولى كالتالي:

منتخب العراق في الصدارة برصيد 7 نقاط وخلفه المنتخب القطري وفي رصيده 6 نقاط، وحل المنتخب الاماراتي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب اليمن المجموعة بنقطة واحدة.

دراما المجموعة الثانية تنتهي بصدارة الأخضر وتأهل البحرين

وعلى الجانب الآخر شهدت المجموعة الثانية من بطولة خليجي 24 دراما في جولتها الأخيرة حيث تمكن المنتخب السعودي من إكتساح نظيره العماني بثلاثية مقابل هدف ، بينما حقق المنتخب البحريني مفاجأة قوية وعاد من بعيد بعد تغلبه على منتخب الكويت بأربعة أهداف مقابل هدف ليصبح ترتيب المجموعة الثانية كالتالي :_

المنتخب السعودي متصدرا برصيد 6 نقاط، وخلفه مباشرة المنتخب البحريني الذي خطف المركز الثاني في آخر جولة برصيد 4 نقاط ورغم التساوي مع المنتخب العماني في العدد ذاته من النقاط لكنه تأهل بفارق الأهداف للمربع الذهبي وجاء المنتخب الكويتي في ذيل المجموعة برصيد 3 نقاط.