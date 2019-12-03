شكرا لقرائتكم خبر عن الشوط الأول: تعادل سلبي بين الأهلي وبني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وبني سويف في اطار دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بالتعادل السلبي بين الفريقين، والمقامة على ملعب ستاد القاهرة.

وظهر فريق بني سويف بشكل أكثر من رائع وشكل خطورة كبيرة على مرمى المارد الأحمر خلال الشوط الأول من المباراة.