شكرا لقرائتكم خبر عن إف سي مصر يطيح بالجونة من الكأس بركلات الترجيح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق اف سي مصر، إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على فريق الجونة بركلات الترجيح 4-3 على ملعب ستاد الكلية الحربية.

وأمتدت المبارة إلى وقت إضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، ولم يشهد الوقت الإضافي أي جديد ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.