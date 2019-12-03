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إف سي مصر يطيح بالجونة من الكأس بركلات الترجيح

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق اف سي مصر، إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر لكرة القدم، بعد تحقيق الفوز على فريق الجونة بركلات الترجيح 4-3 على ملعب ستاد الكلية الحربية.

وأمتدت المبارة إلى وقت إضافي بعد إنتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبي، ولم يشهد الوقت الإضافي أي جديد ويلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح.

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