شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يصل القاهرة لقيادة الزمالك أمام الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصل الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني الجديد، لفريق الكرة الأول بالنادي للقاهرة اليوم. ويقيم المدرب الفرنسي في فندق معسكر اللاعبين تمهيدا لقيادة الفريق في مواجهة الشرقية بكأس مصر. ويواجه الزمالك فريق الشرقية بالدور الـ32 لكأس مصر غدا الأربعاء.

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