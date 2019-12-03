شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بني سويف في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة بني سويف المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم على استاد القاهرة، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر. وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: في حراسة المرمى: شريف إكرامي. Advertisements في الدفاع: ياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود وحيد وحسين الشحات. في وسط الملعب: وليد سليمان وأليو ديانج وأحمد الشيخ وحسام عاشور وعمار حمدي. في الهجوم: وليد أزارو. ويجلس على دكة البدلاء: على لطفي وحسين السيد ومروان محسن وسعد سمير وأحمد فتحي وصلاح محسن وجيرالدو.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فايلر يعلن تشكيل الأهلي لمواجهة بني سويف في كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.