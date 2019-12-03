أليسون: ميسي ساهم في تطوير مستوايا 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 3 ديسمبر 2019 يقدم الحارس البرازيلي "أليسون باكير" عام إستثنائي علي الصعيد الشخصي ، حيث حصل علي جائزة افضل حارس في العالم المقدمة من جانب الفيفا ، وحصل علي نفس الجائزة من مجلة فرانس فوتبول المسئولة عن الكرة الذهبية .

وقال بيكر خلال تصريحات صحفية: “تجمعني ذكريات رائعة عندما أواجه ميسي سواء مع روما او ليفربول وحتى مع المنتخب البرازيلي . Advertisements وأضاف ؛ وعندما تواجه الأفضل لا يمكنك سوى التركيز فقط وهذا ساهم في تطوري لأن أقل خطأ أمامه سيكون العقاب فورياً”. وتابع: “ميسي أسوأ منافس لأي حارس مرمى لأنه لا يمكنك التبنؤ بما يمكنه فعله لكني أحب اللعب ضده لأنه الأفضل ومباراة برشلونة ضد ليفربول الموسم الماضي ستكون أفضل وأقوى الذكريات”. جدير بالذكر أن أليسون باكير لن يتواجد في مباراة الديربي القادمة مابين ليفربول بعد ماتعرض للطرد في المباراة الماضية أمام برايتون في الجولة ال١٤ من متافسات "البريمرليج" .

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