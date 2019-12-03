الأخضر وقطر باستاد الجنوب.. العراق والبحرين بالسد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اختارت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج «خليجي 24» لكرة القدم التي تقام حاليا في الدوحة وتستمر حتى الثامن من ديسمبر الحالي ملعبي الجنوب المونديالي والسد، لاستضافة مباراتي الدور نصف النهائي للبطولة غدا، وملعب خليفة الدولي للنهائي.

وتقرر أن تجري مواجهة المنتخب السعودي مع صاحب الأرض والجمهور، المنتخب القطري على استاد الجنوب المونديالي بالوكرة في الساعة الثامنة مساء، فيما تجري مباراة المنتخب العراقي ونظيره البحريني على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في الخامسة والنصف مساء. وسيتأهل الفائزان للمباراة النهائية المقررة في 8 ديسمبر الحالي على استاد خليفة الدولي.

وأقيمت مباريات الدور الأول من البطولة على ملعبي خليفة الدولي، وعبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.

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وتأهل المنتخب السعودي لما قبل النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثانية (6 نقاط) بفوزه على المنتخب العماني 3-1 أمس الأول، وقبلها على المنتخب البحريني 2-0 سبقتهما خسارة من الكويت 1-3، ليواجه المنتخب القطري ثاني المجموعة الأولى.

في المقابل، قلب المنتخب البحريني (4 نقاط) التوقعات وتجاوز نظيره الكويتي أمس الأول 4-2 واحتل وصافة المجموعة بعد أن بدأ مشواره بالتعادل مع عمان 0-0 ثم الخسارة من السعودي 0-2، ليتأهل لملاقاة المنتخب العراقي متصدر المجموعة الأولى.

وجمع المنتخب العراقي أكثر نقاط في المجموعتين (7 نقاط) بفوزه على قطر 2-1 وعلى الإمارات 2-0.

المنتخب القطري (6 نقاط) كثاني المجموعة بعد الفوز على منتخب الإمارات 4-2 سبقه الفوز على اليمن 6-0 والخسارة من العراق 1-2.