3 مباريات بكأس الملك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة تجري اليوم 3 مباريات ضمن دور الـ 32 لكأس خادم الحرمين الشريفين، فيما تتواصل مواجهات هذا الدور الذي انطلق أمس بمباراتي الوحدة والخليج، وأحد والأخدود، في الخميس والجمعة والسبت. مباريات اليوم نجران والفتح بملعب جامعة نجران

الشعلة والشباب بملعب نادي الشعلة

جدة والفيصلي بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية



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