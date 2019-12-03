الآسيوي يهمش جمالية الأهداف السعودية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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من أصل 74 هدفا سجلتها أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم في نسحته الأخيرة التي توج الهلال بلقبها، اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هدفا واحدا فقط ضمن الأهداف المرشحة لجائزة أجمل هدف في البطولة منذ انطلاقتها بدور المجموعات مرورا بدور الـ16 وربع النهائي ونصف النهائي والدور النهائي، فاتحا الباب أمام الجماهير لاختيار الأجمل منها وفقا للتصويت.

ووقع اختيار الاتحاد القاري على هدف المحترف البرازيلي في صفوف الاتحاد، رومارينيو في مرمى الريان القطري.

الأهداف المنافسة على الأجمل

1 - إسلام توختاخوجاييف: هدف لوكومتيف الثاني في الوحدة الإماراتي عبر تسديدة من ضربة حرة مباشرة

2 - غونزالو فييرا: هدف الريان الوحيد في الاتحاد في مباراة فاز فيها الأخير 5-1

3 - سيرجينيو: هدف كاشيما انتليرز في جوهور دار التعظيم الماليزي بتسديدة بعيدة المدى

4 - صفاوي رشيد: هدف جوهور دار التعظيم في شاندونغ لونينغ الصيني عبر تسديدة (واوية) بعيدة المدى

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5 - شجاعي خليل زاده: هدف بيرسيبوليس الإيراني في الأهلي عبر تسديدة وصفت بالأكروباتية.

6 - خوجاكبر عليجانوف: هدف باختاكور في السد بتسديدة على الطاير من خارج منطقة الجزاء7 - كيم داي - وون: هدف دايغو الصيني في ملبورن الأسترالي بتسديدة قوية من مسافة بعيدة

8 - رومارينيو: هدف الاتحاد في الريان، حيث سبقه عدد من التمريرات قبل أن يسدد رومارينيو فوق الحارس9 - خالد منير: هدف الدحيل القطري في الهلال وأدرك به التعادل 2-2 لفريقه

10 - فابريسيو: هدف أوراو في غوانغزهو الصيني عبر تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء

أهداف الهلال والنصر والأهلي والاتحاد بأبطال آسيا

الهلال:

26 هدفا، 10 في دور المجموعات، 4 في دور الـ16، 3 في ربع النهائي، 6 في نصف النهائي، 3 في النهائي

الاتحاد:

20 هدفا، 13 بدور المجموعات، 6 بدور الـ16، 1 بربع النهائي

النصر:

18 هدفا، 11 بدور المجموعات، 4 بدور الـ16، 3 بربع النهائي

الأهلي: