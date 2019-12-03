أمواج خليجي 24 ترفع أسهم مدربين وتبتلع آخرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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رفعت مباريات الدور الأول من بطولة كأس الخليج الحالية بقطر «خليجي 24» أسهم عدد من المدربين، فيما هددت مسيرة آخرين مع منتخباتهم ووضعتهم في مواجهة مباشرة مع الإقالات مع إقدام جميع المنتخبات على مباريات مهمة في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

المدرب الوحيد الذي لم يواجه ضغوطا رغم الإخفاق في النسخة الحالية والخروج بنقطة وحيدة من الدور الأول، هو مدرب المنتخب اليمني سامي النعاش، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها اليمن بصفة عامة وتأثيرها على إعداد المنتخب الذي لا يزال يقاتل بقوة في التصفيات المزدوجة.

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وإذا وجد العذر للنعاش، فإن نتائج الدور الأول قد تصبح مسمارا أخيرا في نعش بعض المدربين الذين تهيأت لهم كل الظروف لتقديم مستويات جيدة في مقدمتهم الهولنديان إيرفن كومان (عمان) وبيرت فان مارفيك (الإمارات)، والكويتي ثامر عناد (الكويت).

في المقابل، رفعت نتائج البطولة حتى الآن، أسهم 4 مدربين نجحوا في قيادة منتخباتهم إلى دور الأربعة، على رأسهم مدرب الأخضر، الفرنسي هيرفي رينارد، ومدرب البحرين، البرتغالي هيليو سوزا، ومدرب قطر، الإسباني فيليكس سانشيز، ومدرب العراق السلوفيني

سريتشكو كاتانيتش.

موقف مدربي خليجي 24

الفرنسي هيرفي رينارد: ارتفعت أسهمه مع الأخضر

البرتغالي هيليو سوزا: ارتفعت أسهمه مع البحرين

الإسباني فيليكس سانشيز: ارتفعت أسهمه مع قطر

السلوفيني سريتشكو كاتانيتش: ارتفعت أسهمه مع العراق

اليمني سامي النعاش: رضا على الأداء رغم الخروج المبكر

الهولندي فان مارفيك: ضبابية على وضعه مع المنتخب الإماراتي

الهولندي إيرفن كومان: مرشح للإقالة من المنتخب العماني

الكويتي ثامر عناد: مرشح للإقالة من المنتخب الكويتي.