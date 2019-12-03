شكرا لقرائتكم وصلة غزل سويسرية من مدرب الأهلى حول البنية التحتية لاستاد القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابدى السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي اعجابه الشديد بالبنيه التحتيه لاستاد القاهرة وعراقه مبانيه، اثناء معاينه للملعب قبل مواجهة فريقه لبني سويف.

وأعلن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر. Advertisements ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

واستعلم فايلر من المنظمين عن تاريخ انشاء الملعب ليؤكدون له ان انشاءه منذ عام 1958 اي منذ 61 عاما ،وهو ما اثار اعجاب المدرب السويسري.

ويستعد الأهلى لمواجهة بنى سويف على استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وضم تشكيل بني سويف كلا من:- علي محمد محفوظ - مصطفى صلاح - محروس محمود - عبد الواحد عبد العزيز - هشام محمد البدري - معتز محروس - علي محمد علي - نصر رمضان - محمود أبو بكر - كريم أشرف رشدي - مصطفى صلاح جاد.