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شكرا لقرائتكم كارتيرون يصل القاهرة ويطلب تقرير عن لاعبي الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظر أن يبدأ كارتيرون المفاوضات النهائية مع مرتضى منصور رئيس النادي وتوقيع العقد غدا الأربعاء.
وطلب كارتيرون، إعداد تقرير مفصل عن لاعبى الفريق وحالتهم الفنية والبدنية وعدد مشاركات كل لاعب، وتقرير إضافي عن الإصابات يتم إعداده من جانب الجهاز الطبى لدراسته فور وصوله القاهرة وتوقيع عقود انتقاله للزمالك.
كان الزمالك قد توصل لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربى ميتشو المدير الفنى السابق للفريق، والذى تمت إقالته أمس بعد الخسارة من إنبى فى الدورى ومازيمبى الكونغولى فى دورى أبطال أفريقيا، على أن يتقاضى كارتيرون 100 ألف دولار شهريًا وهى نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 ألف دولار فى طلباته حيث كان يرغب كارتيرون فى الحصول على 120 ألف دولار شهريا.
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