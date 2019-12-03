شكرا لقرائتكم 30 دقيقة.. الأهلي يفشل فى اختراق دفاعات بني سويف والتعادل السلبي عنوان المواجهة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل مرت نصف ساعة، ومازال التعادل السلبي يحسم المواجهة التي تجمع كتيبة الأهلي أمام نظيره بني سويف، فى مباراة بدأها فريق بني سويف مباغتا ومهاجما ولكنه تراجع بعد دقائق أمام خبرات الأهلي.

ويواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر نظيره بني سويف اليوم الثلاثاء على إستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر.

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين ولم يستمر فترة جس لنبض طويلاً وفاجئ فريق بني سويف الجميع بنشاط مع إنطلاق المباراة ولم ينكمش الفريق أمام الأهلي رغم فارق الإمكانيات والخبرات والتاريخ لصالح الأهلي.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

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كان فايلر قد استبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم، محمد الشناوي، رامي ربيعة، رمضان صبحي، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.

ويدخل الأهلي اللقاء باحثًا عن استعادة الثقة الت اهتزت بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بهدف نظيف في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما سيبحث الأهلي عن استعاد اللقب الغائب منذ سنوات خاصة بعد خروجه من دور الـ 16 في النسخة الماضية من أقدم البطولات المصرية على يد بيراميدز وهي المباراة التي أطاخت بالمدرب الأورجوياني مارتن لاسارتي.