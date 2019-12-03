بريزنتيشن ولاكتيل يوقعان عقد رعاية لفانلة الزمالك...

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جدة - عمرو شويل الزمالك يدعم قميصه لعقد رعاية كامل الدسم

تعاقد نادي الزمالك على عقد رعاية لقميص فريقه الكروى للموسم الرياضي 2019/2020 بين شركة لاكتيل وشركة بريزينتيشن. وساهم فى بتوقيع العقد م. غادة مدحت رئيس قطاع التسويق لمجموعة لاكتاليس حلاوة ومن شركة بريزينتيشن زكي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة. جدير بالذكر أن لاكتيل قامت عن طريق شركة بريزينتيشن برعاية المنتخب المصري لكرة القدم خلال كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية ومنتخب مصر لكرة اليد خلال كأس العالم التي أقيمت في فرنسا.

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