شكرا لقرائتكم نادي مصر ثالث المتأهلين لدور الـ16 كأس مصر على حساب الجونة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خطف فريق نادى مصر بطاقة التأهل لدور الـ 16 من كأس مصر بعدما تغلب على نظيره الجونة بضربات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد انتهاء اللقاء على وقع التعادل السلبي فى المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

سجل أهداف نادي مصر من ضربات الترجيح أحمد سعيد أوكا، هشام عبد الحميد، مصطفى سلطان، شريف أشرف، وأضاع محمد جمال تريكة، ومصطفى شبانة.

بينما سجل للجونة أحمد حمدي، عموري، وأكرم توفيق، وأضاع محمد نجيب، والشبراوي، وباسم علي.

وبذلك يصبح نادي مصر ثالث المتأهلين لثمن النهائي بعد فريقي المقاصة ووادي دجلة.

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وظهر الفريقين باداء متواضع لم يرقى للمستوى المنتظر، خاصة أن الفائز سيضمن مقعدا فى ثمن نهائي البطولة.

وخاض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من، عمر رضوان، محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

وسجلت نورا سمير الحكمة المصرية، أول ظهور لمحكمات الجنس اللطيف فى الملاعب المصرية، حينما أسندت لها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وظيفة الحكم الرابع فى مباراة الجونة ونادى مصر.

ورغم ظهور الجنس اللطيف فى لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا إن نورا دخلت تاريخ التحكيم المصري من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول حكمة تظهر فى بطولة كأس مصر، ولآندية تصنف كونها فرق الأضواء والشهرة.

وقاد طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر، جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هاني خيرى وعربي أحمد ونورا سمير.