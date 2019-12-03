شيكابالا يحفز لاعبي الزمالك خلال التدريبات...

جدة - عمرو شويل قام محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق كرة القدم الأول بالنادي بتحفيز جميع اللاعبين قبل بداية المران المقام حاليا بملعب النادي.

ويواجه الزمالك فريق الشرقية بالدور الـ 32 لكأس مصر غدا الأربعاء.

وحرص سامي الشيشيني مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك ومعه أمير عبد العزيز المدرب المساعد على التواجد مبكرا في أرض ملعب عبداللطيف ابورجيله قبل انطلاق المران المسائي اليوم.

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وقام الثنائي بالإشراف على ترتيبات إقامة مران اللاعبين استعدادا لمواجهة الشرقية بكأس مصر غدا.

وتوصل الزمالك لاتفاق مع كارتيرون لتدريب الزمالك خلفا للصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق والذي تمت اقالته أمس بعد الخسارة من انبي في الدوري ومازيمبي الكونغولي في دوري ابطال افريقيا، علي ان يتقاضي كارتيرون 100 ألف دولار شهريا وهي نفس قيمة راتب ميتشو، بعدما تنازل كارتيرون عن 20 الف دولار في طلباته حيث كان يرغب كارتيرون في الحصول علي 120 ألف دولار شهريا.