شكرا لقرائتكم رمضان صبحى فى ملعب مباراة الأهلى وبنى سويف رغم استبعاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص رمضان صبحي صانع العاب الأهلي على التواجد في ملعب ستاد القاهرة لتدعيم فريقه في مواجهة بني سويف.

واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، رمضان صبحي من مواجهة بني سويف لاراحته قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها الجمعة المقبل.

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ويواجه الأهلي بني سويف في المواجهة التي تأتي بينهما ضمن مباريات دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.