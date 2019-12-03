شكرا لقرائتكم رمضان صبحى فى ملعب مباراة الأهلى وبنى سويف رغم استبعاده... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص رمضان صبحي صانع العاب الأهلي على التواجد في ملعب ستاد القاهرة لتدعيم فريقه في مواجهة بني سويف.
واستبعد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي ، رمضان صبحي من مواجهة بني سويف لاراحته قبل مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال افريقيا والمقرر اقامتها الجمعة المقبل.
ويواجه الأهلي بني سويف في المواجهة التي تأتي بينهما ضمن مباريات دور ال٣٢ لبطولة كأس مصر.
ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: شريف إكرامي، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، وليد سليمان، حسين الشحات، ديانج، أحمد الشيخ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.
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