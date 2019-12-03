شكرا لقرائتكم الشيخ وعمار حمدي وديانج فى تشكيل الأهلي أمام بني سويف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان فايلر قد إستبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، رمضان صبحي ، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.
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