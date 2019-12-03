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الشيخ وعمار حمدي وديانج فى تشكيل الأهلي أمام بني سويف...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تشكيل الفريق لمباراة بني سويف المقرر لها السابعة من مساء اليوم، الثلاثاء، بإستاد القاهرة في دور الـ32 لكأس مصر.

 

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من: شريف أكرامي ، ياسر أبراهيم ، ايمن اشرف ، محمود وحيد ، وليد سليمان ، حسين الشحات ، ديانج ، احمد الشيخ ، حسام عاشور وعمار حمدي ووليد أزارو.

 

كان فايلر قد إستبعد عدد كبير من لاعبي الفريق الأساسيين يأتي في مقدمتهم ، محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، رمضان صبحي ، محد مجدي قفشة بهدف إراحتهم من الإجهاد ولتجهيزهم لمباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل ببطولة أفريقيا.

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