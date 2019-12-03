شكرا لقرائتكم ضربات الترجيح أخر حلول الجونة ونادي مصر لحسم التأهل فى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت المباراة المتواضعة فنيًا بين فريقي الجونة ونادى مصر على وقع التعادل السلبي والتي جمعتهماعلى إستاد الكلية الحربية ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وانتهت المباراة فى شوطيها الأول والثانى على وقع التعادل السلبي، ولجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي لم يشهد أى جديد فى شوطيه الأول والثانى بدون تسجيل أهداف أيضا لتلجأ إلى ضربات الترجيح الحاسمة.

وظهر الفريقين باداء متواضع لم يرقى للمستوى المنتظر، خاصة أن الفائز سيضمن مقعدا فى ثمن نهائي البطولة.

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وخاض الجونة اللقاء بتشكيل مكون من، عمر رضوان، محمد نجيب، خالد صبحي، باسم علي، جوناثان نجويم، أكرم توفيق، محمد محسن «ليلة»، إسلام محارب، آلان تشيامبادي، أحمد حمدي وأحمد ياسر ريان.

سجلت نورا سمير الحكمة المصرية، أول ظهور لمحكمات الجنس اللطيف فى الملاعب المصرية، حينما أسندت لها لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، وظيفة الحكم الرابع فى مباراة الجونة ونادى مصر.

ورغم ظهور الجنس اللطيف فى لقاءات سابقة بدورى القسم الثانى، إلا إن نورا دخلت تاريخ التحكيم المصري من أوسع أبوابه بعدما أصبحت أول حكمة تظهر فى بطولة كأس مصر، ولآندية تصنف كونها فرق الأضواء والشهرة.

ويقود طاقم تحكيم مباراة الجونة ونادى مصر جلال أحمد حكم ساحة، ويعاونه كلاً من هاني خيرى وعربي أحمد ونورا سمير.